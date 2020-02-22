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Голкипер "Баварии" пропустил курьезный гол в матче Бундеслиги

Мануэль Нойер переоценил свои способности.

Голкипер "Баварии" пропустил курьезный гол в матче Бундеслиги
Мануэль Нойер
Фото: EPAUPG

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги в Мюнхене прошла очная дуэль команд, которые расположились на полюсах турнирной таблицы - чемпион и лидер текущего сезона – "Бавария" принимала скромный, но дерзкий "Падерборн".

Однако во второй раз подряд между аутсайдером и лидером развернулась настоящая битва.

Напомним, в сентябре в 6-м туре чемпионата на поле "Падерборна" чемпион одержал тяжелую победу 3:2. Причем, победный гол был на счету Роберта Левандовски.

По аналогичному сценарию развивалась встреча и на "Альянц Арене". До 88-й минуте счет был ничейный – 2:2.

И вновь мюнхенцев выручил Левандовски, оформивший в матче дубль - итоговая победа "Баварии" 3:2.

Добавим, что для хозяев матч мог сложиться куда спокойней, не допусти на предпоследней минуте первого тайма глупейшую ошибку голкипер Мануэль Нойер, который зачем-то решил посостязаться в скорости с форвардом гостей Деннисом Србени, и рванул за пределы штрафной площади.

Деннис вначале обыграл Мануэля, а затем накрутил и защитников "Баварии", сравняв счет в матче - 1:1.

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