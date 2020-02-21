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Футболист "Аякса" в матче Лиги Европы спародировал соперника, который катался по полю от адской боли

Райан Бабел посчитал, что Аллан-Ромео Ньом симулянт.

Футболист "Аякса" в матче Лиги Европы спародировал соперника, который катался по полю от адской боли
Райан Бабел (справа)
Фото: EPA/UPG

Накануне испанский "Хетафе" на самом маленьком по вместимости стадионе из всех участников плей-офф Лиги Европы - "Колисео Алфонсо Переса" в присутствии 18 тыс. зрителей обыграл "Аякс" в рамках 1/16 финала – 2:0.

В начале второго тайма произошел курьезный эпизод.

33-летний нападающий гостей Райан Бабел, который зимой во второй раз вернулся в амстердамскую команду, вступил в середине поля в контакт с габаритным Алланом-Ромео Ньомом.

В результате, 32-летний камерунец упал на газон и стал корчиться от боли.

В свою очередь, Бабел посчитал, что оппонент явно симулирует и решил продемонстрировать, что он тоже может изобразить травму ничуть не хуже, чем Ньом - упал рядом на газон и тоже начал кататься по полю. Кроме того, Бабель также подражал хромоте камерунца.

В итоге, рефери из Франции Рюдди Бюке наградил Райана желтой карточкой. Только не понятно, за театральное мастерство получил предупреждение Бабел или за игровой эпизод.

После матча Бабель прокомментировал издевательскую пародию на игрока "Хетафе".

"Не знаю, повторю ли я подобное когда-либо вновь. Это произошло в разгар момента. Тот парень меня сильно раздражал. "Хетафе" меня не впечатлил. Думаю, я получил желтую карточку потому, что оппонент сильно все приукрасил", - цитирует голландца Daily Star.

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