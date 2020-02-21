Накануне испанский "Хетафе" на самом маленьком по вместимости стадионе из всех участников плей-офф Лиги Европы - "Колисео Алфонсо Переса" в присутствии 18 тыс. зрителей обыграл "Аякс" в рамках 1/16 финала – 2:0.

В начале второго тайма произошел курьезный эпизод.

33-летний нападающий гостей Райан Бабел, который зимой во второй раз вернулся в амстердамскую команду, вступил в середине поля в контакт с габаритным Алланом-Ромео Ньомом.

В результате, 32-летний камерунец упал на газон и стал корчиться от боли.

В свою очередь, Бабел посчитал, что оппонент явно симулирует и решил продемонстрировать, что он тоже может изобразить травму ничуть не хуже, чем Ньом - упал рядом на газон и тоже начал кататься по полю. Кроме того, Бабель также подражал хромоте камерунца.

В итоге, рефери из Франции Рюдди Бюке наградил Райана желтой карточкой. Только не понятно, за театральное мастерство получил предупреждение Бабел или за игровой эпизод.

Ryan Babel imitating Nyom 😂pic.twitter.com/HgpiT3IKoG — Troll Sports (@TroIISports) February 20, 2020

После матча Бабель прокомментировал издевательскую пародию на игрока "Хетафе".

"Не знаю, повторю ли я подобное когда-либо вновь. Это произошло в разгар момента. Тот парень меня сильно раздражал. "Хетафе" меня не впечатлил. Думаю, я получил желтую карточку потому, что оппонент сильно все приукрасил", - цитирует голландца Daily Star.

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