"Шахтер" увеличил шансы Украины сохранить прямую путевку в Лигу Чемпионов

На пути реализации такого сценария, как ни странно, стоят португальские клубы.

Накануне состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В частности, "Шахтер" в Харькове переиграл лиссабонскую "Бенфику" 2:1.

В рамках распределения мест в таблице коэффициентов УЕФА Украину еще интересует выступление турецких и австрийских клубов.

У Турции в еврокубках остался один представитель - "Истанбул Башакшехир", который играл на выезде с другим лиссабонским клубом – "Спортингом", и уступил 1:3.

Австрия представлена в весенней части еврокубков двумя клубами. ЛАСК сыграл на выезде вничью с АЗ "Алкмааром" – 1:1, а "Зальцбург" уже без Эрлинга Холанда также на выезде уступил франкфуртскому "Айнтрахту" – 1:4.

Таким образом, перед ответными поединками Украина имеет 33,9 балла в таблице коэффициентов и занимает стратегически важную десятую строчку. Турция с 32,8 идет на 11-м месте, а Австрия отстает еще на 0,475 балла.

Отметим, что за победу в плей-офф Лиги Европы командам присуждается 0,4 балла, а за ничью - 0,2.

Напомним, 10-я позиция позволит чемпиону Украины в сезоне-2021/22 сразу же квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов, а серебряный призер УПЛ начнет выступления со второго раунда квалификации.