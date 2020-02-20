На вчерашний матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" – РБ "Лейпциг" (0:1) три игрока команды гостей вышли в неуставной форме.

Timo Werner and Christopher Nkunku seem to have the special RB Leipzig kits tonight. 👀 pic.twitter.com/b1wVIbg5o0 — Squawka News (@SquawkaNews) February 19, 2020

Защитник Лукас Клостерманн, хавбек Кристофер Нкунку и форвард Тимо Вернер отыграли первые 45 минут в футболках с монохромным спонсорским логотипом на груди, вместо полноцветного, как у всех остальных футболистов.

Обычно на детских комплектах игровой формы "Лейпцига" логотип одноцветный.

Примечательно, что на второй тайм Кристофер и Тимо вышли в обычных футболках, а Лукас остался верен своему первичному выбору.

Фото: EPA/UPG

Причина такого решения футболистов не известна.