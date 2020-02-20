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Три игрока "Лейпцига" играли матч Лиги Чемпионов в детском комплекте игровой формы

Отличились Тимо Вернер и Кристофер Нкунку.

На вчерашний матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" – РБ "Лейпциг" (0:1) три игрока команды гостей вышли в неуставной форме.

Защитник Лукас Клостерманн, хавбек Кристофер Нкунку и форвард Тимо Вернер отыграли первые 45 минут в футболках с монохромным спонсорским логотипом на груди, вместо полноцветного, как у всех остальных футболистов.

Обычно на детских комплектах игровой формы "Лейпцига" логотип одноцветный.

Примечательно, что на второй тайм Кристофер и Тимо вышли в обычных футболках, а Лукас остался верен своему первичному выбору.

Фото: EPA/UPG

Причина такого решения футболистов не известна.

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