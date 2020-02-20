Гегемония британских клубов в ЛЧ длилась лишь один год.

Во второй игровой день возобновившейся Лиги Чемпионов состоялись еще два матча в рамках 1/8 финала.

В частности, в Лондоне прошлогодний финалист - "Тоттенхэм" принимал одного из лидеров Бундеслиги РБ "Лейпциг".

"Шпоры", которые испытывают огромные проблемы с атакой (накануне перенес операцию на руке единственный остававшийся в строю форвард Сон Хын Мин) не сумели распечатать ворота Петера Гулачи.

В свою очередь, гости, благодаря единственному голу Тимо Вернера будут встречать ответный поединок с оптимизмом.

Добавим, что вчера с аналогичным счетом (0:1) проиграл свой матч ЛЧ другой представитель Англии в турнире – "Ливерпуль", который уступил "Атлетико".

Паралельно матчу в Лондоне прошел поединок в Милане, в котором "Аталанта" Руслана Малиновского, на правах хозяев, принимала "Валенсию".

Итальянский клуб сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал, победив 4:1.

Испанцам оставил незначительный шанс пройти дальше гол Дениса Черышева, забитый россиянином при счете 4:0.

Highlights матча "Тоттенхэм" - "Лейпциг" - на сайте официального вещателя ЛЧ.

Highlights матча "Аталанта" - "Валенсия" - на сайте официального вещателя ЛЧ.