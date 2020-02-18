Фото: uefa.com

УЕФА на своем официальном сайте представил мяч для матчей плей-офф и финала Лиги Чемпионов нынешнего сезона.

На мяче присутствуют традиционные звезды турнира, а также изображена карта Стамбула, объединяющая Европу и Азию.

Напомним, финальный матч состоится 30 мая на Олимпийском стадионе самого крупного в Турции города.

Арена принимала финал ЛЧ в сезоне 2004/2005. Тогда "Ливерпуль" совершил знаменитый камбэк в матче с "Миланом" (3:3, по пенальти 3:2) и завоевал свой пятый Кубок чемпионов в истории.

Добавим, что сегодня со стадии 1/8 финала возобновляются игры ЛЧ.

"Атлетико" примет действующего обладателя титула - "Ливерпуль", а в Дртмунде "Боруссия" встретится с "Пари Сен-Жермен".

Начало обоих поединков - в 22:00.