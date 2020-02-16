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Главный тренер "Ливерпуля" высказался о дисквалификации "Манчестер Сити"

Юрген Клопп шокирован.

Главный тренер "Ливерпуля" высказался о дисквалификации "Манчестер Сити"
Юргенн Клопп (слева) и Хосеп Гвардиола
Фото: ВВС

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он думает относительно того, что УЕФА на 2 года отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей.

"Я в шоке. Просто "вау"! Могу говорить лишь о футбольной части. "МанСити" добился невероятных результатов, а про все остальное я не знаю. Ты всегда веришь тем людям, с кем работаешь", - цитирует немецкого специалиста ВВС.

"Я по-настоящему сочувствую ребятам, Гвардиоле и игрокам, но что есть - то есть. Они могут пойти в суд с апелляцией, так что будет видно, что произойдет дальше. Понятное дело, ситуация не из простых. Но то, как они выступали, было классно и всегда будет таковым", - отметил Клопп.

Ранее сообщалось, что руководство "Манчестер Сити" организовало экстренную встречу с игроками и тренерами, чтобы проинформировать их о ближайших планах клуба после решения УЕФА о дисквалификации.

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