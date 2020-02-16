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Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"

Тарье не может простить Александру допингового скандала.

Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Александр Логинов
Фото: nrk.no

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, который накануне на чемпионате мира в итальянском Антхольце закончил спринтерскую гонку на 4-м месте, отреагировал на победу россиянина Александра Логинова.

"Мы ничего не можем с этим поделать. Но Логинов не заслуживает быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина. Трудно быть на четвертом месте в гонке, когда золото забирает человек, который принимал допинг.

Думаю, что это несправедливо по отношению к тем спортсменам, которые играют честно. Это плохо, но мы не можем взять и выкинуть Логинова из результатов. Я буду праздновать, несмотря на результат.

Мы сегодня думали, что поборемся с французами, а тут появляется русский и побеждает. Меня это поразило, если честно. Логинов - обманщик, а я не уважаю таких людей", - приводит слова Бё NRK.no.

Вторит старшему брату и восьмикратный чемпион мира Йоханнес Бё. 

"На фоне всего, что мы знаем, и слабой скорости в этом сезоне победа Логинова выглядит немного странно".

Высказал свое отношение к россиянину и семикратный победитель общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад, выразивший сожаление по поводу поведения Логинова, который отказался давать интервью зарубежным журналистам в микст-зоне после гонки.

"Мне грустно, что чемпион мира не поговорил с прессой. Как я отношусь к нему? Никак".

Напомним, что лучший результат из украинцев во вчерашней спринтерской гонке показал Дмитрий Пидручный, который допустил один промах и финишировал десятым.

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