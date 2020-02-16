Норвежский биатлонист Тарьей Бё, который накануне на чемпионате мира в итальянском Антхольце закончил спринтерскую гонку на 4-м месте, отреагировал на победу россиянина Александра Логинова.

"Мы ничего не можем с этим поделать. Но Логинов не заслуживает быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина. Трудно быть на четвертом месте в гонке, когда золото забирает человек, который принимал допинг.

Думаю, что это несправедливо по отношению к тем спортсменам, которые играют честно. Это плохо, но мы не можем взять и выкинуть Логинова из результатов. Я буду праздновать, несмотря на результат.

Мы сегодня думали, что поборемся с французами, а тут появляется русский и побеждает. Меня это поразило, если честно. Логинов - обманщик, а я не уважаю таких людей", - приводит слова Бё NRK.no.

Вторит старшему брату и восьмикратный чемпион мира Йоханнес Бё.

"На фоне всего, что мы знаем, и слабой скорости в этом сезоне победа Логинова выглядит немного странно".

Высказал свое отношение к россиянину и семикратный победитель общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад, выразивший сожаление по поводу поведения Логинова, который отказался давать интервью зарубежным журналистам в микст-зоне после гонки.

"Мне грустно, что чемпион мира не поговорил с прессой. Как я отношусь к нему? Никак".

Martin Fourcade à propos de Aleksandr Loginov et ses non-interventions auprès des médias en zone mixte : « Je trouve ça triste qu'un champion du monde ne s'exprime pas »#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/cphHNCDXyX — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 15, 2020

Напомним, что лучший результат из украинцев во вчерашней спринтерской гонке показал Дмитрий Пидручный, который допустил один промах и финишировал десятым.