Биатлонист Тарьей Бё обвинил родного брата в своем проигрыше в спринте на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Тарьей Бё предположил, что немец Бенедикт Долль, выигравший накануне спринт на этапе Кубка мира в Анси, сделал все, чтобы отомстить команде Норвегии за эстафету в Хохфильцене.
Напомним, на австрийским этапе младший брат Тарьейя - Йоханнес Бё сумел отыграть отставание и на финише опередил Долля, принеся победу сборной Норвегии.
"Сейчас я жалею. Это была месть Бенни. Во всем виноват мой брат. Из-за него Бенни стал так атаковать в спринте", - цитирует Бё-старшего xsport.ua.
Долль выиграл спринт в Анси, Тарьей Бё занял второе место. Третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе. Йоханнес Бё стал четвертым.
Отметим, ровно через час стартует женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.
Нашу сборную представляют:
- 2 (выйдет на старт) Вита Семеренко
- 12. Валя Семеренко
- 39. Елена Пидгрушная
- 58. Юлия Джима
- 86. Дарья Блашко