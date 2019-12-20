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Биатлонист Тарьей Бё обвинил родного брата в своем проигрыше в спринте на этапе Кубка мира

Бё-старший убежден, что победа Бенедикта Долля – это была месть немца.

Биатлонист Тарьей Бё обвинил родного брата в своем проигрыше в спринте на этапе Кубка мира
Тарьей (слева) и Йоханнес Бё
Фото: biathlonworld.com

Норвежский биатлонист Тарьей Бё предположил, что немец Бенедикт Долль, выигравший накануне спринт на этапе Кубка мира в Анси, сделал все, чтобы отомстить команде Норвегии за эстафету в Хохфильцене.

Напомним, на австрийским этапе младший брат Тарьейя - Йоханнес Бё сумел отыграть отставание и на финише опередил Долля, принеся победу сборной Норвегии.

"Сейчас я жалею. Это была месть Бенни. Во всем виноват мой брат. Из-за него Бенни стал так атаковать в спринте", - цитирует Бё-старшего xsport.ua.

Долль выиграл спринт в Анси, Тарьей Бё занял второе место. Третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе. Йоханнес Бё стал четвертым.

Отметим, ровно через час стартует женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Нашу сборную представляют:

  • 2 (выйдет на старт) Вита Семеренко
  • 12. Валя Семеренко
  • 39. Елена Пидгрушная
  • 58. Юлия Джима
  • 86. Дарья Блашко
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