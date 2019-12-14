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Украинкам не хватило пяти секунд в борьбе за бронзу в эстафете на Кубке мира по биатлону

Наша сборная была близка к подиуму.

Украинкам не хватило пяти секунд в борьбе за бронзу в эстафете на Кубке мира по биатлону
Юлия Джима отправляет Елену Пидгрушную на заключительный этап
Фото: biathlon.com.ua

На втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийскойм Хохфильце прошла женская эстафетная гонка, победу в которой одержали норвежки.

Вторыми на финиш пришли россиянки, а замкнул пьедестал квартет девушек из Швейцарии.

Состав нашей сборной - сестры Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная – напомнил нам Олимпиаду-2014 в Сочи, когда точно такой состав выиграл для Украины "золото".

В этот раз сложилось несколько хуже, но все равно, наши девушки достойны теплых слов.

Правда, начало гонки сложилось для украинок не совсем удачно.

Вита Семеренко передала эстафету девятой, но всего в 20 секундах от лидера.

Её сестра – Валентина, в попытке достать лидеров, сперва в этом преуспела. Первый свой отрезок украинка закончила 4-й. Однако благие намерения Валентины сыграли с ней плохую службу.

На свой второй отрезок сил у Семеренко просто не осталось, и она передала свою эстафету Юлии Джиме 10-й, почти с минутным отставанием от лидера.

Джима вновь приблизила нашу команду, в лице Елены Пидгрушной, к лидирующим позициям.

Кульминация случилась на последнем круге, когда наш капитан, а также швейцарка Лена Хекки и канадка Эмма Ландер в контактной борьбе повели борьбу за бронзовые медали.

В итоге, швейцарка, отсидевшись за спиной Пидгрушной, привезла ей 5 секунд.

А для определения 4-й команды эстафеты пришлось даже прибегнуть к фотофинишу – сборная Украины на 0,1 сек. опередила канадок.

Результаты гонки:

  1. Норвегия (1+7 промахов) 1:10:04,7
  2. Россия (0+5) +8,2
  3. Швейцария (1+9) +1:04,1
  4. УКРАИНА (0+8) +1:09,2
  5. Канада (0+7) +1:09,3
  6. Чехия (1+12) +1:16,1
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