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Клопп назвал лидера раздевалки "Ливерпуля"

Джеймс Милнер непререкаемый авторитет у красных.

Клопп назвал лидера раздевалки "Ливерпуля"
Джеймс Милнер
Фото: ФК "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал лидера раздевалки в своей команде. Слова специалиста приводит xsport.ua, со ссылкой на пресс-службу мерсисайдцев.

"Джеймс Милнер - авторитетная личность в раздевалке и тот, кого игроки слушают и уважают. Когда мы играли с "Барселоной" на "Энфилде" (ответный матч Лиги Чемпионов - 4:0, прим. LB.ua), он был одним из первых, кто приехал на базу в Мелвуд, и как только он открыл дверь, начал мотивировать и подгонять остальных парней. Мне это понравилось", - отметил Клопп. 

"Мне многое нравится в Милли, но кое-что нравится особенно сильно - он действительно продолжает становиться лучше как игрок. У него выдающееся отношение к футболу, он заботится о себе и о других. Джеймс - невероятный футболист, и все мы считаем, что он может дать еще очень многое, вот почему эта сделка (заключение нового 5-летнего контракта с клубом, прим. LB.ua) имеет смысл для обеих сторон. Я очень рад, что смогу продолжить работать с ним в течение следующих нескольких лет. Джеймс - исключительный игрок, профессионал и личность", - заявил главный тренер "Ливерпуля".

Напомним, на этой неделе Милнер продлил контракт с "Ливерпулем". Также это сделал и сам Клопп.

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