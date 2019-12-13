Дочь президента "Динамо" заявила, что фанаты завалили сообщениями, что "Динамо" – дно и отцу нужно продать клуб"

После позорной ничьи "Динамо" против "Лугано" (1:1) в матче заключительного тура Лиги Европы, возмущение фанов перекинулось на совсем неповинного в случившемся человека.

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна обратилась к фанатам, которые завалили ее сообщениями о делах клуба в Instagram.

"Дорогие болельщики и недоболельщики Динамо, которые на меня подписаны. Вы нормальные люди? У меня директ завален сообщениями по поводу того, что Динамо – дно, передай отцу, чтобы продал клуб", - цитирует слова Яны sportarena.com.

"Вы думаете, я буду это читать и как-то воспринимать? Я какое отношение имею к клубу? Или я похожа на личного секретаря своего отца?", – написала Яна Суркис.

Напомним, "Динамо" завершило свои выступления на третьем месте в группе.

Данный результат не позволил киевлянам выйти в плей-офф ЛЕ впервые за 8 лет и второй раз за всю историю клуба.