Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Германия опровергла заявление Путина об убитом в Берлине чеченце
Германия опровергла заявление Путина об убитом в Берлине чеченце
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
ГлавнаяСпорт

"Александрия" завершила еврокубковый сезон поражением от "Гента"

Украинская команда трижды сыграла вничью и трижды проиграла.

"Александрия" завершила еврокубковый сезон поражением от "Гента"
Фото: fco.com.ua

ФК "Александрия" проиграла бельгийскому "Генту" в последнем матче группового турнира Лиги Европы и заняла последнее место в своей четверке.

Игра, проходившая в Бельгии, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В обоих голах в ворота "Александрии" принял участие украинский легионер "Гента" Роман Безус, дважды ассистировав Лорану Депуатру.

Во втором тайме украинский клуб сократил отставание усилиями Дениса Мирошниченко, но больше гости не забивали.

"Гент" с 12 очками сохранил за собой первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.

"Александрия" стала 4-й в группе и осталась без еврокубковой весны. Украинская команда сыграла трижды вничью и трижды проиграла.

Напомним, что из всех украинских клубов весной выступления в еврокубках продолжит только "Шахтер".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также