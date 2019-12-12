Групповой раунд Лиги Чемпионов установил новый рекорд результативности

307 голов на всех в шести турах.

Участники Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне установили новый рекорд результативности группового раунда.

В шести турах турнирах было забито 307 голов, сообщает Squawka Football. ‏В среднем за матч - 3,2 гола.

Luka Modric's goal was the 307th goal scored in this season's #UCL group stage, the most scored in a single season of the competition.



A goal-frenzy group stage campaign. ⚽️ pic.twitter.com/Lf7Ww6eXUA — Squawka Football (@Squawka) 11 декабря 2019 г.

На удивление, очень скромно с результативностью обстояли дела у "Барселоны" - каталонцы забили всего 9 голов или 1,5 гола за матч.

Лучшие оборонительные навыки продемонстрировал ПСЖ, который пропустил всего 2 гола или 0,33 мяча за матч.

Самой зрелищной командой стал "Тоттенхэм" - в матчах с участием "шпор" было забито 32 гола, в среднем 5,3 гола за матч.

Чемпион Украины "Шахтер" в группе забил 7 голов.

Вчера определились все 16 участников плей-офф ЛЧ по итогам заключительного игрового дня группового раунда.