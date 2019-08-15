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"Пари Сен-Жермен" отстранил Неймара от тренировок с командой

Звездный бразилец поддерживает спортивную форму индивидуально.

"Пари Сен-Жермен" отстранил Неймара от тренировок с командой
Неймар
Фото: EPA/UPG

Руководство "Пари Сен-Жермен" приняло решение отстранить форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает championat.com, ссылаясь на Esporte Interativo.

27-летняя бразильская звезда чемпиона Франции тренируется индивидуально, подчеркивает издание. Таким образом клуб намерен предотвратить получение игроком новой травмы перед его возможным трансфером в другой клуб.

Руководство парижан приняло решение продать игрока и поставило в известие главного тренера команды Томаса Тухеля, что тот может не рассчитывать на Неймара.

Ранее сообщалось, что "Реал" лидирует в борьбе за Неймара, так как ПСЖ не хочет продавать футболиста в "Барселону" из-за натянутых отношений с каталонским клубом.

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