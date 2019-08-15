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"Ливерпуль" в драматичном поединке выиграл Суперкубок УЕФА

Был повержен "Челси".

"Ливерпуль" в драматичном поединке выиграл Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
Фото: EPA/UPG

В Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" английские "Челси" и "Ливерпуль" разыграли Суперкубок УЕФА.

Победу одержал победитель Лиги Чемпионов – "Ливерпуль".

Команды продемонстрировали восхитительный футбол на космических скоростях, опровергнув мнение, что матч за Суперкубок УЕФА сродни выставочному поединку.

Первая 10-минутка осталась за действующими победителями Лиги Чемпионов. Футболисты "Ливерпуля" первыми и создали голевой момент – Мохамед Салах выскочил на рандеву с Кепой Ариссабалагой, но переиграть баскского голкипера "синих" не сумел.

А затем лондонская команда взвинтила темп и "красные" оказались не готовы к таким скоростям, особенно пара центральных защитников - Вирджил Ван Дейк и Жоэль Матип.

Перед тем, как Оливье Жиру открыл счет на 36-й минуте, футболисты "Челси" создали ряд опасных моментов у ворот Адриана, включая перекладину от Педро.

Оливье Жиру
Фото: EPA/UPG
Оливье Жиру
На перерыв подопечные Фрэнка Лэмпарда ушли, справедливо выигрывая в счете - 1:0.

Кроме того, необходимо отметить, что абсолютно была незаметна на поле рефери, француженка Стефани Фраппар, что делает ей честь.

Стефани Фраппар
Фото: EPA/UPG
Стефани Фраппар
Дебют второго тайма вновь был за "Ливерпулем". Однако, в отличие от первой половины матча подопечным Юргена Клоппа удалось забить. Садио Мане на 48-й минуте по-хоккейному сыграл на добивании на пятачке и счет сравнял 1:1.
Садио Мане
Фото: EPA/UPG
Садио Мане
Еще с четверть часа "Ливерпуль" феерил, и вновь футболистам "Челси" удалось игру выровнять. Правда, был у "Ливерпуля" убойный момент, когда после удара Ван Дейка и спасения Ариссабалаги мяч попал сначала в перекладину, а затем чиркнул штангу.

Основное время завершилось вничью.

В экстра-таймах было еще веселей. 

Вначале Мане на 95-й минуте делает дубль в матче и впервые выводит "Ливерпуль" вперед 2:1.

Фото: EPA/UPG
Спустя 6 минут Фраппар смело назначила в спорном эпизоде пенальти в ворота мерсисайдцев и Жоржиньо сравнивает счет 2:2.
Жоржиньо
Фото: EPA/UPG
Жоржиньо
Дополнительные 30 минут также не выявили победителя и дело доходит до серии пенальти, в которой более удачливей оказался победитель Лиги Чемпионов 5:4. 

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