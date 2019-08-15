В Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" английские "Челси" и "Ливерпуль" разыграли Суперкубок УЕФА.
Победу одержал победитель Лиги Чемпионов – "Ливерпуль".
Команды продемонстрировали восхитительный футбол на космических скоростях, опровергнув мнение, что матч за Суперкубок УЕФА сродни выставочному поединку.
Первая 10-минутка осталась за действующими победителями Лиги Чемпионов. Футболисты "Ливерпуля" первыми и создали голевой момент – Мохамед Салах выскочил на рандеву с Кепой Ариссабалагой, но переиграть баскского голкипера "синих" не сумел.
А затем лондонская команда взвинтила темп и "красные" оказались не готовы к таким скоростям, особенно пара центральных защитников - Вирджил Ван Дейк и Жоэль Матип.
Перед тем, как Оливье Жиру открыл счет на 36-й минуте, футболисты "Челси" создали ряд опасных моментов у ворот Адриана, включая перекладину от Педро.
Кроме того, необходимо отметить, что абсолютно была незаметна на поле рефери, француженка Стефани Фраппар, что делает ей честь.
Основное время завершилось вничью.
В экстра-таймах было еще веселей.
Вначале Мане на 95-й минуте делает дубль в матче и впервые выводит "Ливерпуль" вперед 2:1.