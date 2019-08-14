Лунин покинул "Реал" и перешел в "Вальядолид"

Но, пока что, только временно.

Мадридский "Реал" и "Вальядолид" договорились о годичной аренде украинского голкипера Андрея Лунина, сообщается на официальном сайте Blanquivioletas.

Уже сегодня 20-летний Лунин проведет первую тренировку с новой командой, а после пообщается с журналистами на пресс-конференции.

Напомним, прошлый сезон Андрей также провел в аренде – в "Леганесе", однако на поле появлялся нечасто, проиграв конкуренцию Ивану Куэльяру.

В "Вальядолиде", по всей видимости, уроженец Краснограда также столкнется с высокой конкуренцией в лице Хорди Масипа, который сыграл 35 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше Примеры. Воспитанник "Барселоны" пользуется огромным уважением как со стороны клуба и партнеров, так и со стороны болельщиков.

В прошлом сезоне "Вальядолид" занял 16-е место в чемпионате.