Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
ГлавнаяСпорт

Лунин покинул "Реал" и перешел в "Вальядолид"

Но, пока что, только временно.

Лунин покинул "Реал" и перешел в "Вальядолид"
Андрей Лунин
Фото: twitter.com/realvalladolid

Мадридский "Реал" и "Вальядолид" договорились о годичной аренде украинского голкипера Андрея Лунина, сообщается на официальном сайте Blanquivioletas.

Уже сегодня 20-летний Лунин проведет первую тренировку с новой командой, а после пообщается с журналистами на пресс-конференции.

Напомним, прошлый сезон Андрей также провел в аренде – в "Леганесе", однако на поле появлялся нечасто, проиграв конкуренцию Ивану Куэльяру.

В "Вальядолиде", по всей видимости, уроженец Краснограда также столкнется с высокой конкуренцией в лице Хорди Масипа, который сыграл 35 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше Примеры. Воспитанник "Барселоны" пользуется огромным уважением как со стороны клуба и партнеров, так и со стороны болельщиков.

В прошлом сезоне "Вальядолид" занял 16-е место в чемпионате.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также