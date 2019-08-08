"Реал" готов заплатить за Неймара 120 млн евро и "доплатить" лучшим игроком ЧМ-2018

"Реал" предложил "Пари Сен-Жермен" за трансфер нападающего Неймара 120 млн евро и бесплатный переход в ПСЖ лучшего футболиста последнего Чемпионата мира, хорвата Луки Модрича, сообщает Sport.es.

Таким образом, стоимость трансфера звездного бразильца оценивается в 180 млн евро, что соответствует трансферной стоимости футболиста, по данным transfermarkt.

Самому Неймару будет предложен пятилетний контракт с зарплатой в 25 млн евро за сезон, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Goal.com.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе чемпионов Франции, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

Напомним, парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро.