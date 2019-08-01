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Лунин помог "Реалу" выиграть первый контрольный матч в сезоне

"Реал" переиграл "Фенербахче".

Андрей Лунин
Фото: Real Madrid
Андрей Лунин
В Мюнхене состоялся "бронзовый" финал товарищеского турнира Audi Cup.

"Реал" оказался сильнее "Фенербахче" 5:3 - хет-триком отметился Карим Бензема.

В составе "Королевского" клуба на вторую половину встречи при счете 2:2 на поле вышел Андрей Лунин, и на 59-й минуте украинский голкипер пропустил мяч после дальнего удара турецкого хавбека Озана Туфана.

Отметим, что главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался доволен действиями 20-летнего украинца.

"Когда мы вернемся в Мадрид, мы посмотрим на ситуацию с каждым из голкиперов. Важно, что думает каждый игрок. Я рад, что Лунин сыграл сегодня с "Фенербахче". Он очень хорош. Вместе с ним мы примем правильное решение", - цитирует коуча AS.

Добавим, что в финале турнира встретились "Бавария" и "Тоттенхэм".

Сильнее оказался английский клуб - основное время 2:2, по пенальти 6:5.

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