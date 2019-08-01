"Реал" оказался сильнее "Фенербахче" 5:3 - хет-триком отметился Карим Бензема.
В составе "Королевского" клуба на вторую половину встречи при счете 2:2 на поле вышел Андрей Лунин, и на 59-й минуте украинский голкипер пропустил мяч после дальнего удара турецкого хавбека Озана Туфана.
"Когда мы вернемся в Мадрид, мы посмотрим на ситуацию с каждым из голкиперов. Важно, что думает каждый игрок. Я рад, что Лунин сыграл сегодня с "Фенербахче". Он очень хорош. Вместе с ним мы примем правильное решение", - цитирует коуча AS.
Добавим, что в финале турнира встретились "Бавария" и "Тоттенхэм".
Сильнее оказался английский клуб - основное время 2:2, по пенальти 6:5.