Соперником "красных дьяволов" был норвежский клуб "Кристиансунн".
Благодаря единственному голу Хуана Маты, забитому испанцем с пенальти уже в компенсированное время, 20-кратные чемпионы Англии одержали победу 1:0.
Примечательно, что на 87-й минуте на поле в составе хозяев появился Ноа Сольскьяер – сын главного тренера МЮ Уле-Гуннара.
Для 19-летнего игрока это был первый матч на профессиональном уровне.
Noah Solskjaer makes his debut for Kristiansund. Go on lad! Proud dad @olegs26_ole! 🤩🇾🇪 #MUFC pic.twitter.com/XwEx1vH6rM— United Xtra (@utdxtra) 30 июля 2019 г.