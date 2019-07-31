Фото: EPA/UPG Уле-Гуннар Сольскьяер со своими сыновьями Ноа (слева) и Элиа

Накануне в Осло на знаменитой арене "Уллевол" "Манчестер Юнайтед" провел свой предпоследний контрольный матч перед официальным стартом сезона.

Соперником "красных дьяволов" был норвежский клуб "Кристиансунн".

Благодаря единственному голу Хуана Маты, забитому испанцем с пенальти уже в компенсированное время, 20-кратные чемпионы Англии одержали победу 1:0.

Примечательно, что на 87-й минуте на поле в составе хозяев появился Ноа Сольскьяер – сын главного тренера МЮ Уле-Гуннара.

Для 19-летнего игрока это был первый матч на профессиональном уровне.