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В Киеве пройдет чемпионат мира по мини-футболу

В августе 2018 года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу.

В Киеве пройдет чемпионат мира по мини-футболу
Матч чемпионата Европы по мини-футболу, август 2018
Фото: eurominifootball.com

Исполком Международной федерации мини-футбола 30 июля принял решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Киеве.

Об этом сообщается в фейсбуке организации.

Напомним, в августе 2018 года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Австралии.

Мини-футбол - игра на открытом стадионе с синтетическим покрытием площадью около 30 на 50 метров. В одной команде 5 игроков и вратарь. В мини-футболе играют мячом пятого размера. Матч в мини-футболе продолжается два тайма по 20 минут.

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