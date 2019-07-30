В Киеве пройдет чемпионат мира по мини-футболу

В августе 2018 года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу.

Исполком Международной федерации мини-футбола 30 июля принял решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Киеве.

Об этом сообщается в фейсбуке организации.

Напомним, в августе 2018 года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Австралии.

Мини-футбол - игра на открытом стадионе с синтетическим покрытием площадью около 30 на 50 метров. В одной команде 5 игроков и вратарь. В мини-футболе играют мячом пятого размера. Матч в мини-футболе продолжается два тайма по 20 минут.