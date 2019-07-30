Бразильская полиция вынесла вердикт по делу Неймара об изнасиловании

Полиция Бразилии прекращает расследование по делу форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара об изнасиловании, сообщает новостное агенство AFP.

Полиция Сан-Паулу не нашла доказательств того, что Неймар изнасиловал бразильскую модель Нажилу Тринидад в номере парижской гостиницы.

Ранее представлять интересы девушки в суде отказался второй адвокат. Причина - недостаток доказательств в ее пользу.

Решение полиции будет отправлено прокурорам, которые в течение 15 дней проведут оценку дела. Финальное решение будет вынесено судьей.