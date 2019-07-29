В доме футболиста "Арсенала" обнаружен труп человека, который пытался украсть электрические кабели и был убит током

В доме хавбека лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено тело человека, сообщает BBC.

Отец футболиста Насер Эль-Нени обнаружил труп, когда приехал на виллу в городе Махалла-эль-Кубра в 100 км к северу от Каира.

По информации полиции, это был грабитель, который пытался украсть электрические кабели. Он был убит током при попытке кражи.

Отметим, Эль-Нени сейчас находится на предсезонном сборе с командой.

Делом занялась египетская служба уголовного розыска, начавшая расследование обстоятельств происшествия.