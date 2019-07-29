Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Чему научат «слуг народа»?
Чему научат «слуг народа»?
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
ГлавнаяСпорт

В доме футболиста "Арсенала" обнаружен труп человека, который пытался украсть электрические кабели и был убит током

Несчастный случай на "производстве".

В доме футболиста "Арсенала" обнаружен труп человека, который пытался украсть электрические кабели и был убит током
Мохамед Эль-Нени
Фото: EPA/UPG

В доме хавбека лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено тело человека, сообщает BBC.

Отец футболиста Насер Эль-Нени обнаружил труп, когда приехал на виллу в городе Махалла-эль-Кубра в 100 км к северу от Каира.

По информации полиции, это был грабитель, который пытался украсть электрические кабели. Он был убит током при попытке кражи.

Отметим, Эль-Нени сейчас находится на предсезонном сборе с командой.

Делом занялась египетская служба уголовного розыска, начавшая расследование обстоятельств происшествия.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также