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Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди

У житловому секторі виникла масштабна пожежа.

Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Фото: ДСНС України

Через ворожий обстріл 4 травня в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумської області виникла пожежа в житловому секторі. Також відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Шосткинський район: рятувальники ліквідовували масштабні загоряння, які спричинив ворожий обстріл. 4 травня, пізно ввечері, ворожі війська завдали удар по одному із населених пунктів Шосткинського району, який розташований поруч із кордоном з країною-агресоркою. На місце події прибули рятувальники", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждало двоє людей. Унаслідок обстрілу в житловому секторі та на цивільному об’єктівиникли масштабні пожежі. Рятувальники локалізували загоряння і ліквідували пожежі.

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