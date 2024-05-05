Глава УГКЦ привітав українців з Великоднем: "Україна є розп’ятою на хресті разом із Христом"

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав привітав усіх вірних і людей доброї волі зі світлим празником Воскресіння Христового, ідеться на сайті УГКЦ.

У своєму привітанні Блаженніший Святослав ствердив, що у Воскреслому Спасителеві міститься розкриття таємниці людського земного страждання та шляху, навіть змісту людської смерті.

"Сьогодні ми відчуваємо, що Україна є розп’ятою на хресті разом із Христом. Сам Спаситель страждає у тілі українського народу. Це надає сенсу нашим стражданням і стає джерелом нашої стійкості, життєвої сили перемагати. Так, сьогодні Христос навіть вмирає в тілі наших воїнів на полі бою. Це Його сьогодні піддають тортурам у російському полоні, над ним знущаються, його знову вкотре обпльовують всі ті, які заперечують гідність людини в сучасному світі", — зазначив Блаженніший Святослав.

Предстоятель УГКЦ запевнив, що Христос страждає, щоби воскреснути. Блаженніший Святослав привітав усіх зі святом Христової перемоги, якої ми стаємо причасниками, й закликав радіти цим.

"Нехай наш Воскреслий Господь, який проходить крізь замкнені двері до своїх учнів, пройде крізь мури, за якими сьогодні справді страждають наші військовополонені. Нехай пройде крізь колючий дріт усіх утримань наших братів на окупованих територіях. Нехай Він пройде крізь замкнені двері нашого страху і відкриє нам нові перспективи на краще майбутнє", — побажав Глава УГКЦ.

"Нехай Воскреслий Христос завітає до кожного українського дому, де б ви не були: чи в Україні, чи далеко за кордоном, на поселеннях, а чи на вільній території нашої Батьківщини, чи на окупованій землі. Нехай вам Воскреслий Христос принесе свою радість. Веселих свят Пасхи Господньої, смачного пасхального яйця і великої віри в перемогу України в цьому святі всім вам бажаю. Христос воскрес! Воістину воскрес!" — додав священнослужитель.