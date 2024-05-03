СБУ закликала українців дотримуватися заходів безпеки під час Великодня

Громадян просять, зокрема, обмежити відвідування масових заходів і не піддаватися на можливі провокації й дотримуватися комендантської години.

Служба безпеки України закликала дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

Як ідеться на сайті спецслужби, окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави, щоб реалізувати злочинні наміри.

"Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах. Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України", - зазначили в СБУ.

Спецслужба підкреслила, що агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави, а серед потенційних цілей є місця масового перебування людей.

СБУ закликала українців напередодні та під час відзначення свята Воскресіння Христового: