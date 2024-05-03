В Одесі ліквідували call-центр, працівники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців​

В Одесі ліквідували масштабний call-центр, працівники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

В офісі працювали понад 70 осіб віком від 18 до 30 років. Незаконно отримавши банківські дані іноземів, шахраї вивели на підконтрольні рахунки майже 1,5 мільйона гривень. Серед потерпілих — клієнти банків США, Франції, Великобританії, Іспанії, Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн.

За матеріалами слідства, фігуранти купували в "DarkNet" бази даних клієнтів банківських установ з їхніми номерами карток, строком їх дії, CVV-кодами тощо. Після зловмисники телефонували чи писали їхнім власникам повідомлення про "виграш значних коштів", а для їх отримання необхідно було назвати код, зазначений в sms. Насправді це був одноразовий пароль перевірки, за допомогою якого зловмисники привʼязували картки потерпілих до своїх гаманців Apple та Google Pay і виводили кошти.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці здійснили низку санкціонованих обшуків на території міста Києва, Сумської, Черкаської та Одеської областей, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, яка підтверджує факт вчинення злочинів.

Чотирьом особам повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України) та несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 1 ст. 361 Кримінального Кодексу України). Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними СБУ, в 2023 році сума збитків від шахрайства з банківськими карками склала 833 млн гривень. Причиною більшості шахрайських випадків було розголошення даних користувачами.