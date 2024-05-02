Головне за ніч та ранок четверга, 2 травня: наслідки удару балістикою по Одесі, майже 40 штурмів на Авдіївському напрямку

121 бойове зіткнення, майже 60 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, нові антиросійські санкції США.

Рятувальники борються з вогнем після ракетної атаки по Одесі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 121 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1030 російських окупантів, 20 танків, 29 бронемашин. Загалом Росія вже втратила на війні проти України 470 870 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій станом на ранок уточнили, що внаслідок удару балістичними ракетами по Одесі по постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості. Всім іншим допомога надана на місці.

Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких - психологи.

Крім того, в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема - складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку вже ліквідували вогнеборці. Від ДСНС було задіяно 19 одиниць техніки.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів на своєму сайті оприлюднило інформацію про запровадження санкцій проти майже 300 компаній та осіб, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом.

До оновленого санкційного списку, окрім росіян та їхніх підприємств, потрапили представники Азербайджану, Бельгії, Китаю, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. У цих країнах діють компанії, які дозволяють Кремлю обходити раніше впроваджені обмеження, продаючи важливі технології та обладнання.

Більше 100 організацій покарано за те, що вони працюють або працювали в оборонному, Більше інформації – в новині.

З нагоди 20-річчя вступу Польщі до Євросоюзу президент Анджей Дуда оприлюднив завдання, які стоять перед офіційною Варшавою під час її головування у ЄС у першій половині 2025 року.

Польський глава держави назвав пріоритетами співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, підтримку євроінтеграції України, Молдови та держав Західних Балкан, кліматичні інціативи та енергетичну трансформацію.

Під час головування Польща організує два саміти: "Євросоюз - США" та "Євросоюз - Україна". На останньому обговорюватимуться питання післявоєнної відбудови нашої країни та її приєднання до європейської спільноти.

Дуда сподівається, що Україна захистить свій суверенітет та незалежність - з допомогою Польщі - і стане для Варшави надійним партнером.

Польське головування в ЄС прийде на зміну угорському, яке припадає на другу половину 2024 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!