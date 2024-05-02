Пріоритетними цілями для ATACMS будуть російські штаби, логістика та артилерія на лінії фронту та в Криму, - генерал Годжес

"Немає цих сміховинних обмежень щодо того, де ви їх використовуєте".

Збройні сили України можуть використовувати надані союзниками далекобійні ракети ATACMS для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в Криму.

Про це заявив екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю РБК-Україна.

"...Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Україна може використовувати цю зброю, як вона хоче, що дуже хороша новина. Немає цих сміховинних обмежень щодо того, де ви їх використовуєте", - сказав він.

Годжес зазначив, що довіряє українському Генштабу, який "зробить найкращий вибір" щодо того, де ці ракети будуть використані.

"Ви праві, ракет не буде незліченна кількість. Тож вам потрібно встановити пріоритет, де ви отримуєте найкращий ефект. Знищення яких саме цілей найбільше допоможе Україні. І, звичайно, у вас є британська Storm Shadow, французька SCALP. Я бачив, що Італія запропонувала свої ракети, я думаю, це теж Storm Shadow", - додав генерал.

Годжес наголосив, що точний удар на довгу відстань – це те, що по-перше, зробить окупований Крим непридатним для російських сил, їхні ВМС і ВПС не зможуть продовжувати діяти звідти, тому що кожен квадратний метр Криму знаходиться в межах досяжності цих озброєнь.

"Ви також можете підривати або нейтралізувати російську перевагу маси, їх кількість, знищуючи російські штаби, російську логістику, російську артилерію. Я думаю, що це будуть пріоритетні цілі. Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту. Використовуйте ці ATACMS для найкращого ефекту, щоб знищити логістику, штаби, артилерію і повітряні бази", - зазначив Годжес.