Пріоритетними цілями для ATACMS будуть російські штаби, логістика та артилерія на лінії фронту та в Криму, - генерал Годжес

Збройні сили України можуть використовувати надані союзниками далекобійні ракети ATACMS для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в Криму.
Про це заявив екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю РБК-Україна.
"...Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Україна може використовувати цю зброю, як вона хоче, що дуже хороша новина. Немає цих сміховинних обмежень щодо того, де ви їх використовуєте", - сказав він.
Годжес зазначив, що довіряє українському Генштабу, який "зробить найкращий вибір" щодо того, де ці ракети будуть використані.
"Ви праві, ракет не буде незліченна кількість. Тож вам потрібно встановити пріоритет, де ви отримуєте найкращий ефект. Знищення яких саме цілей найбільше допоможе Україні. І, звичайно, у вас є британська Storm Shadow, французька SCALP. Я бачив, що Італія запропонувала свої ракети, я думаю, це теж Storm Shadow", - додав генерал.
Годжес наголосив, що точний удар на довгу відстань – це те, що по-перше, зробить окупований Крим непридатним для російських сил, їхні ВМС і ВПС не зможуть продовжувати діяти звідти, тому що кожен квадратний метр Криму знаходиться в межах досяжності цих озброєнь.
"Ви також можете підривати або нейтралізувати російську перевагу маси, їх кількість, знищуючи російські штаби, російську логістику, російську артилерію. Я думаю, що це будуть пріоритетні цілі. Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту. Використовуйте ці ATACMS для найкращого ефекту, щоб знищити логістику, штаби, артилерію і повітряні бази", - зазначив Годжес.
- Днями стало відомо, що США таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. За інформацією The New York Times, Україна отримала понад 100 ракет більшого радіусу дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів. Вони були частиною вантажу зброї вартістю 300 мільйонів доларів в Україну в березні, першого нового пакету допомоги для країни після закінчення фінансування наприкінці грудня.
- Агентство Reuters також повідомило, що Україна застосувала ATACMS вранці 17 квітня, атакувавши аеродром у Криму, що за 165 км від української лінії фронту.
- Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, також підтвердив, що Штати вже надали Україні ATACMS, та передадуть більше в майбутньому, сподіваючись, що вони змінять ситуацію на полі бою.