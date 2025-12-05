Російський дрон атакував приватний будинок у Запорізькому районі

Російський FPV-дрон атакував приватний буднок у Запорізькому районі, унаслідок чого поранень зазнала мирна мешканка.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Годину тому ворог вдарив FPV-дроном по приватному будинку у Запорізькому районі. Поранень дістала його 71-річна господарка. Жінці надають всю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.
- Ввечері 3 грудня російські загарбники атакували Запорізьку область. Внаслідок атаки росіян 64-річний чоловік поранений, йому надана уся необхідна допомога.