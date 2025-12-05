Росіяни намагаються витіснити українські підрозділи в районі Куп’янськ–Вузловий та на лівому березі Осколу.

Російські війська продовжують наступальні дії на Південно-Слобожанському напрямку, намагаючись закріпитися у зруйнованому Вовчанську.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Liga.net.

За його словами, противник намагається утримувати позиції серед руїн міста. Водночас українські сили зберігають контроль над південними та західними районами Вовчанська, хоча повноцінно закріпитися там важко через відсутність придатних будівель.

Піхота РФ проводить маневри під постійним тиском українських дронів.

Трегубов пояснив, що обмеження у використанні БпЛА дає російським підрозділам змогу активніше рухатися та застосовувати чисельну перевагу в живій силі.

Речник зазначив, що під Куп’янськом російські війська “поспішили і переоцінили свої сили”, після чого намагалися підлаштувати реальність під власні гучні заяви. Противник перебуває у північних районах міста, проте українські безпілотники ефективно знищують живу силу ворога.

РФ одночасно тисне із заходу, намагається обійти місто з півдня та витіснити українські підрозділи в районі Куп’янськ–Вузловий та на лівому березі Осколу.

Попри активність російських військ, Трегубов підкреслив відсутність ескалації на цій ділянці фронту. Тиск противника залишається рівномірним уздовж усієї лінії боєзіткнення.

За словами речника, російська армія прагне створити зони контролю в районі Вовчанська та на Південно-Слобожанському напрямку. Крім того, ворог має політичний інтерес до Куп’янська, де у 2022 році було проведено псевдореферендум.

На Лиманському напрямку спостерігаються спроби російських сил просунутися у напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації з іншого боку.

За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.