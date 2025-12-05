В Україні збільшилася кількість офіційно зареєстрованих волонтерів: уже майже 11 800

За рік сума пожертв на банки скоротилась на 19%, натомість фонди зібрали на третину більше, аніж за три попередні роки.

Кількість офіційно зареєстрованих волонтерів в Україні збільшилася і становить 11 792 людини.

Як йдеться у підрахунку Опендатаботу, за рік кількість офіційних волонтерів зросла на 11%.

"Українці продовжують донатити так, ніби це другий податок — тільки добровільний. За рік сума пожертв на банки скоротилась на 19%, натомість фонди зібрали на третину більше, аніж за три попередні роки загалом", – зазначено у звіті.

Фото: Опендатабот Кількість офіційних волонтерів в Україні

Щомісяця на банки в monobank надходить 2,95 млрд грн попри те, що середня сума донату трохи зменшилася: до 392 грн проти 413 грн торік. Загалом щомісяця на банки донатять 1,8 млн людей.

До топ-3 фондів увійшли United24, "Повернись живим" і Фонд Притули. Вони зібрали 105,9 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за три попередні роки разом.

United24 очолили рейтинг – 77,7 млрд грн, утричі більше, ніж у 2022-му.

"Повернись живим" – 26,2 млрд.

Фонд Притули – 1,97 млрд грн, за рік сума донатів зросла на чверть.

Фото: Опендатабот Збори United24, Повернись живим та Фонду Притули

Найбільше донатів серед них припадає на United24. Цьогоріч на рахунки фонду надійшли рекордні 77,7 млрд грн. Це вже утричі більше, аніж за весь 2022 рік, який вважався піковим за сумою пожертв. Переважна більшість цих коштів була направлена на потреби ЗСУ та лише 1% донатів пішов на гуманітарні цілі.

26,2 млрд грн зібрали від початку року у фонді "Повернись живим". Це у 4,4 раза більше, ніж за весь 2022 рік. Ще 1,97 млрд грн припадає на Фонд Притули. За рік сума донатів зросла на чверть.

Найуспішнішим місяцем для United24 став жовтень 2025 року: сума пожертв була удвічі більшою, ніж за весь рік до того. Схожа ситуація й у Повернись живим: за місяць на рахунки фонду надійшло 19,7 млрд грн – це більше, ніж за всі 3 попередні роки разом.

А от у Фонду Притули рекордним за донатами став листопад: за цей місяць зібрано 310 млн грн, що майже удвічі більше за середньомісячний показник цьогоріч.