Російський FPV-дрон атакував евакуаційний автомобіль на Донеччині

Вранці 20 листопада російські війська уразили дроном авто, що прямувало на евакуацію цивільних до Лиману Донецької області.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що перед ударом FPV-дрон на оптоволокні перебував у засаді.

В автомобілі знаходилися громадянин США з гуманітарної організації Plain Compassion Crisis Response, двоє поліцейських підрозділу "Білий Янгол" та журналіст "Радіо Свобода".

Поранення зазнав волонтер, який був за кермом – у нього лсколкові поранення обличчя.

"Ми просто їхали і раптом просто бах, бах. Не зовсім розумію, що насправді сталося. Ми тут, щоб евакуювати людей, я зі Сполучених Штатів. Я трохи дезорієнтований зараз", – сказав волонтер Девон Массер після того, як йому надали першу допомогу.

В результаті удару авто повністю згоріло.

