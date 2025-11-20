База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Російський FPV-дрон атакував евакуаційний автомобіль на Донеччині

Поранення зазнав волонтер, який був за кермом – у нього осколкові поранення обличчя.

Російський FPV-дрон атакував евакуаційний автомобіль на Донеччині
Пошкоджений російський FPV-дрон (ілюстративне фото)
Фото: BBC

Вранці 20 листопада російські війська уразили дроном авто, що прямувало на евакуацію цивільних до Лиману Донецької області

Про це повідомляє "Радіо Свобода"

Зазначається, що перед ударом FPV-дрон на оптоволокні перебував у засаді.

В автомобілі знаходилися громадянин США з гуманітарної організації Plain Compassion Crisis Response, двоє поліцейських підрозділу "Білий Янгол" та журналіст "Радіо Свобода".

Поранення зазнав волонтер, який був за кермом – у нього лсколкові поранення обличчя.

"Ми просто їхали і раптом просто бах, бах. Не зовсім розумію, що насправді сталося. Ми тут, щоб евакуювати людей, я зі Сполучених Штатів. Я трохи дезорієнтований зараз", – сказав волонтер Девон Массер після того, як йому надали першу допомогу.

В результаті удару авто повністю згоріло.

  • Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні раніше заявляла, що цивільні у прифронтових районах потерпають внаслідок атак російських безпілотників малого радіусу дії. Місія задокументувала випадки, коли росіяни навмисно атакували цивільних на приватних авто, автобусах, або просто були на вулиці, їхали на велосипедах, надавали гуманітарну допомогу тощо. Такі атаки можуть становити воєнні злочини, наголосили в ООН.
  • Згідно з даними організації, кількість цивільних жертв внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії стабільно зростала наприкінці 2023 року і на початку 2024-го, а в липні 2024 року різко подвоїлася. У квітні 2025 року цей показник досягнув рекордного рівня: тоді загинули 42 особи, ще 283 були поранені.
