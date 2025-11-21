Сили оборони Півдня спростували дані про "загороджувальні загони" на Гуляйпільському напрямку

Сили оборони Півдня спростували інформацію про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та про наявність “загороджувальних загонів”. Ця інформація не відповідає дійсності і спрямована на дискредитацію військового командування, повідомили в Силах оборони Півдня.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку досить напружена. Ворог не зменшує вогневого впливу, за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля було 10 бойових зіткнень.

“Ситуація на даному напрямку дійсно складна, але з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених”, – йдеться у повідомленні.

Командування додало, що повністю володіє ситуацією на напрямку та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ.

