США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Сили оборони Півдня спростували дані про "загороджувальні загони" на Гуляйпільському напрямку

Військові закликали довіряти офіційній інформації. 

Сили оборони Півдня спростували інформацію про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та про наявність “загороджувальних загонів”. Ця інформація не відповідає дійсності і спрямована на дискредитацію військового командування, повідомили в Силах оборони Півдня.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку досить напружена. Ворог не зменшує вогневого впливу, за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля було 10 бойових зіткнень.

“Ситуація на даному напрямку дійсно складна, але з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених”, – йдеться у повідомленні.

Командування додало, що повністю володіє ситуацією на напрямку та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ.

Більше на тему – в матеріалі "Ситуація на Запоріжжі набагато складніша, ніж під Покровськом".
