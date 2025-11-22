Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Кремль прагне роз’єднати Україну та США, щоб продовжити війну, – ISW

Нав’язування "мирного плану" Україні з вимогою швидкого рішення створює враження, що саме Київ блокує прогрес.

Кремль прагне роз’єднати Україну та США, щоб продовжити війну, – ISW
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Кремль, ймовірно, намагається роз'єднати Україну та Сполучені Штати, щоб залишити Київ без підтримки Заходу. 

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW нагадують, що Кремль відхилив пропозиції США про припинення вогню та переговори, тоді як Україна демонструє готовність до діалогу та компромісу. 

Зокрема, Україна погодилася на усі пропозиції щодо припинення вогню та обміну полоненими, запропоновані адміністрацією Дональда Трампа, і показала готовність обговорювати умови постійного миру.

Експерти звертають увагу, що раптове нав’язування мирного плану Україні з вимогою швидкого рішення створює враження, що саме Україна блокує прогрес, хоча Кремль сам висловив незадоволення цим планом. 

Російські чиновники водночас формують інформаційний фон для відхилення 28-пунктного плану, який задовольняє частину військових вимог Росії.

Водночас Путін та інші російські чиновники публічно наголошують на досягненні військових цілей. Так, 21 листопада очільник Кремля підтвердив готовність до дипломатичного врегулювання, але заявив про продовження військових дій для досягнення своїх цілей.

Днем раніше, 20 листопада, Путін відвідав командний пункт Західного військового округу Росії та підкреслив, що найважливішим завданням є виконання військових цілей у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. 

Начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов підтвердив, що російські війська продовжать операції згідно з існуючим планом.

На думку експертів ISW, такі заяви підтверджують у російського населення очікування повної окупації чотирьох областей.

  • У Києві відбулася зустріч європейських послів із представниками США, де обговорювалося питання щодо підписання "мирного плану" Україною. Серед присутніх на зустрічі були міністр армії США Деніел Дрісколл та тимчасова повірена США Джулі Девіс, які намагалися переконати в тому, що Україні "мирний план" необхідний зараз.
﻿
