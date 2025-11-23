Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Безпілотники атакували Шатурську ДРЕС у Московській області РФ

Виникло займання енергетичного вузла.

Безпілотники атакували Шатурську ДРЕС у Московській області РФ
Фото: ASTRA

У ніч на 23 листопада безпілотники атакували Шатурську теплову державну районну електростанцію (ДРЕС) у Московській області. Там загорілися трансформатори.

За інформацією ASTRA, внаслідок атаки на території Шатурської ДРЕС виникла пожежа. Імовірно, загорівся вузол видачі потужності — ключовий інфраструктурний комплекс, через який електростанція передає вироблену електроенергію в енергосистему.

Російські рятувальники заявили, що на станції загорілися трансформатори.

Шатурська ДРЕС імені В. І. Леніна — теплова електростанція потужністю 1500 МВт, одна з найстаріших у РФ. Вона була заснована у 1920 році в рамках плану ГОЕЛРО та забезпечує електроенергією та теплом Московську область.

Місцева влада інцидент поки що не коментує. Міністерство оборони РФ заявило про збиття двох безпілотників над Підмосков’ям упродовж ночі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies