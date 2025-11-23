Безпілотники атакували Шатурську ДРЕС у Московській області РФ

У ніч на 23 листопада безпілотники атакували Шатурську теплову державну районну електростанцію (ДРЕС) у Московській області. Там загорілися трансформатори.

За інформацією ASTRA, внаслідок атаки на території Шатурської ДРЕС виникла пожежа. Імовірно, загорівся вузол видачі потужності — ключовий інфраструктурний комплекс, через який електростанція передає вироблену електроенергію в енергосистему.

Російські рятувальники заявили, що на станції загорілися трансформатори.

Шатурська ДРЕС імені В. І. Леніна — теплова електростанція потужністю 1500 МВт, одна з найстаріших у РФ. Вона була заснована у 1920 році в рамках плану ГОЕЛРО та забезпечує електроенергією та теплом Московську область.

Місцева влада інцидент поки що не коментує. Міністерство оборони РФ заявило про збиття двох безпілотників над Підмосков’ям упродовж ночі.