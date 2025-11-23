Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакували дронами Харків, є загиблі й поранені (оновлення)

У Шевченківському районі міста спалахнула пожежа.

Харків
Фото: З відкритих джерел

Увечері 23 листопада у Харкові пролунала серія вибухів, які люди чули в кількох районах Харкова. Російські безпілотники атакували місто.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, за попередніми даними, один із БпЛА влучив у Салтівському районі Харкова. 

Влада міста повідомляє, що є вже 15 поранених. Також загинули три особи. Серед постраждалих - 12-річна дитина.

Керівник ОВА також розповів, що після ударів БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. Підрозділи ДСНС і медики працюють на місці в посиленому режимі, встановлюючи масштаби руйнувань та допомагаючи постраждалим.
