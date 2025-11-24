Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Через російський терор на Дніпропетровщині постраждали 11 людей

У Павлограді кількість поранених зросла до шістьох, на Нікопольщині — п'ятеро цивільних.

Через російський терор на Дніпропетровщині постраждали 11 людей
наслідки обстрілу РФ у Павлограді
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 24 листопада, російські окупанти атакували населені пункти Дніпропетровщини. Під обстрілами РФ опинилися Павлоград і Нокопольщина. Понад 10 людей постраждали.

Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"По медичну допомогу у Павлограді звернулися ще троє людей – 22-річний хлопець та жінки 42 і 48 років. Всі лікуватимуться амбулаторно. Загалом через ворожу атаку в місті шестеро потерпілих", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

Понівечений також приватний будинок. 

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. 

Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. "Чоловіка 41 року госпіталізували. Решта лікуватиметься амбулаторно". 

Пошкоджені інфраструктура, коледж, адмінбудівля, 9 багатоквартирних будинків, АЗС, техніка, авто, лінії електропередач.
﻿
