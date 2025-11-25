Київ. Скасована прем’єра
Deep State: росіяни активізували наступальні дії в районі Сіверська

Окупаційні підрозділи все частіше з’являються безпосередньо в межах міста.

Deep State: росіяни активізували наступальні дії в районі Сіверська
карта

Фіксують посилення російських атак у районі Сіверська на Донеччині. 

Як повідомляє аналітичний проєкт Deep State,а цій ділянці фронту вперше за тривалий час зафіксували помітні зміни.

Російські підрозділи все частіше з’являються безпосередньо в межах міста — зокрема, у його південній частині та на східних околицях. Там українські військові фіксують різні типи тиску: штурми механізованими колонами, спроби проривів на мотоциклах та постійні атаки піхоти.

Аналітики звернули увагу на проблему з достовірністю інформації по всій ділянці від Дронівки до Роздолівки. За їхніми словами, неточні або несвоєчасні дані від суміжних підрозділів інколи призводять до критичних ситуацій. Вони нагадали про епізод, який раніше описували у своїх відеоматеріалах: група українських військових потрапила в засідку у південній частині Сіверська через помилку в комунікації, що спричинило серйозні наслідки.
