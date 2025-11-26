На Костянтинівському зафіксували вже 24 ворожі атаки.

Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади ведуть вогонь з 2С22 «Богдана» на передовій у Запорізькій області, Україн

Станом на 16:00 26 листопада зафіксували 144 бойові зіткнення на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема, Кучерівка, Старикове, Бобилівка, Біла Береза, Вовківка, Бунякине, Козаче Сумської області; Клюси, Галаганівка, Грем’ячка Чернігівської області.

Дві ворожі атаки відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав чотирьох авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 96 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському ворог десять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Дворічанського та у бік Колодязного. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Куп’янському наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському загарбницька армія атакувала 35 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Копанки, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Сили оборони успішно зупинили 16 спроб просування противника, бої тривають у 19 локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог шість разів намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському два боєзіткнення тривають у районах Часового Яру, також окупанти намагались наступати у бік Предтечиного.

На Костянтинівському загарбник 24 рази атакував у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки. Дотепер тривають сім бойових зіткнень.

На Покровському росіяни здійснили 41 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають.

На Олександрівському противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському зупинили шість спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя, ще три боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Воздвижівка та Гуляйполе.

На Оріхівському Сили оборони успішно відбили атаку ворога поблизу населеного пункту Приморське.