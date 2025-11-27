Щоб не привертати уваги, жінка брала із собою доньку, коли йшла робити «закладки». Наркотики переносила у дитячому рюкзаку.

Прокурори Галицької окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річної жінки, яка продавала амфетамін, мефедрон і канабіс і при цьому використовувала власну 5-річну доньку для маскування злочинної діяльності.

За даними слідства, у вересні цього року вона організувала схему збуту наркотиків через Telegram. «Товар» замовляла оптом у тому ж месенджері – поштою або у вигляді так званих «мастер-кладів». Далі робила «закладки» або відправляла посилки клієнтам.

Орієнтовний місячний дохід – близько 100 тис. грн.

Щоб не привертати уваги, жінка постійно змінювала місця проживання й брала із собою доньку.

Дитина, не розуміючи, що відбувається, завантажувала посилки з наркотиками в поштомати, ходила з матір’ю під час «закладок» у парках, лісосмугах і навіть біля дитячих майданчиків.

Під час однієї з таких «прогулянок» жінку затримали одразу після розміщення чергової закладки.

У дитячому рюкзаку – 25 згортків канабісу.

Під час обшуку – ще 74 закладки, ваги та інші докази.

Окремо вилучено два великі «мастер-клади» з мефедроном загальною масою понад 6,5 кг.

Їй інкримінують придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних і психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України).