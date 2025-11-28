ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ заочно повідомила про підозру 4-м рашистам, які командували ударами «Градів» по центру Сум у 2025 році

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути до відповідальності кожного рашиста за злочини проти нашої держави.

СБУ заочно повідомила про підозру 4-м рашистам, які командували ударами «Градів» по центру Сум у 2025 році
Суми, наслідки удару росіян 3 червня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

Служба безпеки зібрала доказову базу на командування російських збройних угруповань, яке здійснило обстріл міста Суми 3 червня 2025 року.

Йдеться про ворожу атаку по центральній частині прифронтової громади з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 «Град». Для збільшення уражаючої дії рашисти застосували касетні боєприпаси.

Як зазначає СБУ, внаслідок удару загинули та отримали тяжкі поранення більше ніж 30 місцевих жителів, серед них – троє дітей.

У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки, медзаклад та інша цивільна забудова обласного центру.

Як встановило розслідування, до організації атаки причетний полковник Володимир Щипіцин – командир 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ.

За даними слідства, саме він займався плануванням удару з використанням реактивної артилерії.

До підготовки та здійснення обстрілу він залучив своїх підлеглих:

  • начальника штабу – першого заступника командира полку підполковника Віталія Орлова;
  • начальника артилерії полку підполковника Даміра Гарнаєва.

Встановлено, що безпосередній наказ відкрити вогонь по Сумах віддав командир реактивної артбатареї російського полку капітан Дмитро Волобуєв.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies