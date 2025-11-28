НАБУ вранці 28 листопада проводило слідчі дії в голови Офісу президента Андрія Єрмака, повідомила УП з посиланням на своїх співрозмовників. Джерела LB у Бюро також підтвердили інформацію.

Обшуки проходять в урядовому кварталі. Кореспондент УП з місця події повідомив, що на його територію зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Андрій Єрмак не є підозрюваним у кримінальних провадженнях – відповідну інформацію поки не поширював жоден слідчий орган. Однак, за даними ЗМІ і нардепа Ярослава Железняка, він може фігурувати на так званих плівках Міндіча під кодовим ім'ям Алі-Баба.

О 9:00 НАБУ офіційно підтвердило проведення обшуків у голови Офісу президента.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував обшуки, які проводять у нього НАБУ і САП.

За його словами, процесуальні дії проходять у нього вдома. Єрмак заявив, що перешкод у слідчих немає. І додав, що він сприяє їм.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 247 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (59), Костянтинівському (31), Лиманському (29) та Олександрівському (29) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1100 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська втратили близько 1 170 790 осіб.

Генштаб також повідомив, що в ніч на 28 листопада Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, склад із дронами у Криму та інші військові об'єкти ворога.

У ніч на 28 листопада російська армія запустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 72 безпілотники. ППО знешкодила 63 цілі ворога.

"У ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – рф, близько 50 із них – "шахеди", – повідомили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Цього тижня на трьох діючих українських АЕС виробництво електроенергії значною мірою повернулося до норми після минулотижневих російських атак.

“Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені”, - зазначили в МАГАТЕ.

Зараз МАГАТЕ готується розгорнути групу для відвідування кількох підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки. Крім того, цього тижня МАГАТЕ направило додатковий персонал на Чорнобильську АЕС України для проведення комплексної оцінки безпеки пошкодженого Нового безпечного конфайнменту (НБК). Він був пошкоджений ударом російського дрона у лютому минулого року.

Через місяць після Дня української писемності та мови, який відзначався 27 жовтня, "Суспільне" оголосило результати диктанту національної єдності.

Участь у написанні взяли понад 11 тисяч 200 людей, а тексти на перевірку були надіслані аж з 38 країн, серед яких Південно-Африканська Республіка, Південна Корея, Йорданія, Китай та Японія.

Лише шестеро українців не припустилися у диктанті жодної помилки. Ще 11 людей поставили лише один неправильний розділовий знак чи літеру.

