Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу із дронами у Криму та інших військових об'єктів

Результати уражень уточнюються.

Атаки по РФ, ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ

У ніч на 28 листопада Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, склад із дронами у Криму та інші військові об'єкти ворога.

Про це повідомив Генштаб

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області рф. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії", – йдеться у повідомленні. 

Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюють. 

Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим). За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. 

Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, вдалося знищити ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і  "Форпост". 

Також під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької і Луганської областей. Результати уточнюються.

  • Перед цим джерела розповіли LB.ua, що безпілотники СБУ знищили у Новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари
