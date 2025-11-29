Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

Міненерго: РФ атакувала енергоінфраструктуру України, частина Києва та 2 областей залишаються без світла

Ворог атакував енергетичні об'єкти у Києві та області, а також на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Міненерго: РФ атакувала енергоінфраструктуру України, частина Києва та 2 областей залишаються без світла
Наслідки атаки РФ по об'єктах генерації України
Фото: rubryka.com

Уночі 29 листопада росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Про це інформує Міненергетики.

Внаслідок російської атаки на ранок знеструмлені понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – кажуть у Міністерстві.

За інформацією НЕК "Укренерго", в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies