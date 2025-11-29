Міненерго: РФ атакувала енергоінфраструктуру України, частина Києва та 2 областей залишаються без світла

Ворог атакував енергетичні об'єкти у Києві та області, а також на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Уночі 29 листопада росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Про це інформує Міненергетики.

Внаслідок російської атаки на ранок знеструмлені понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – кажуть у Міністерстві.

За інформацією НЕК "Укренерго", в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.