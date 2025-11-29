Казахстан заявив про екстрене перенаправлення експорту нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську

Раніше медіа повідомили, що безекіпажні морські катери уразили морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську, що призвело до повної зупинки відвантаження нафти.

Міністерство енергетики Казахстану заявило про перенаправлення експорту нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську.

“29 листопада 2025 року о 06:06 за часом Астани об'єкти морської інфраструктури Каспійського Трубопровідного Консорціуму в районі порту Новоросійськ були атаковані безекіпажними плавзасобами. Внаслідок атаки виносний причальний пристрій ВПУ-2 отримав серйозні пошкодження. Агрегат виведено з ладу до повного комплексу ремонтно-відновлювальних робіт”, – йдеться у повідомленні.

Міністерство енергетики Казахстану вважає, що подібні дії щодо суто цивільних об'єктів критичної інфраструктури є неприпустимими.

“Трубопровідна система КТК – це міжнародний енергетичний проєкт, і будь-який силовий вплив на його об'єкти створює прямі ризики для глобальної енергетичної безпеки, а також завдає істотних збитків економічним інтересам учасників консорціуму, включаючи Республіку Казахстан”, – побідкались у казахському міністерстві.

Зазначається, що з метою мінімізації негативних наслідків та збереження темпів видобутку на великих родовищах, Міністерством в екстреному порядку активізовано план перенаправлення експортних обсягів нафти на альтернативні маршрути.

Також зазначається, що ситуація перебуває на особливому контролі уряду країни.

Зазначимо, що, крім порту в Новоросійську, морські дрони Sea Baby атакували два танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному морі. Морські дрони атакували підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT.