Пожежу в багатоповерхівці у Вишгороді ліквідовано, тривають відновлювальні роботи, повідомили у ДСНС.
Унаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці у м. Вишгороді загинула одна людина,постраждали 19 осіб, серед них четверо дітей.
Рятувальники евакуювали з будинку 146 людей.
Пожежу повністю ліквідовано о 03:38. Наразі підрозділи ДСНС продовжують розбирання конструкцій та обстеження території піротехнічними розрахунками.
Свою роботу продовжує Пункт незламності. Додатково місцеві жителі отримують допомогу в розгорнутому наметі Товариства Червоного Хреста України, а також від представників громадської організації “Самаритяни України”.
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 97 рятувальників та 23 одиниці техніки ДСНС.