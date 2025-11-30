Пожежу в багатоповерхівці у Вишгороді ліквідовано, тривають відновлювальні роботи, повідомили у ДСНС.

Унаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці у м. Вишгороді загинула одна людина,постраждали 19 осіб, серед них четверо дітей.

Рятувальники евакуювали з будинку 146 людей.

Пожежу повністю ліквідовано о 03:38. Наразі підрозділи ДСНС продовжують розбирання конструкцій та обстеження території піротехнічними розрахунками.

Свою роботу продовжує Пункт незламності. Додатково місцеві жителі отримують допомогу в розгорнутому наметі Товариства Червоного Хреста України, а також від представників громадської організації “Самаритяни України”.

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 97 рятувальників та 23 одиниці техніки ДСНС.