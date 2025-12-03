Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
У північних, центральних і південних областях України сьогодні туман, водіїв попереджають про небезпеку

Видимість становить 200-500 метрів, це I рівень небезпечності, жовтий.

У першій половині середи очікується значне погіршення видимості через туман в північних, центральних, південних, Закарпатській областях, Києві та в Карпатах.

Про це повідомили у ДСНС.

Видимість становить 200-500 метрів, це I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на зазначених територіях, що підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Водіїв закликають дотримуватися безпечної швидкості та дистанції; вмикати протитуманні фари (якщо вони є) разом із ближнім світлом, уникати різких маневрів і якщо виникає необхідність зупинки, з'їдьте на узбіччя та увімкніть аварійну світлову сигналізацію.

“Будьте максимально уважними та обережними на дорозі!”, – закликали рятувальники.
﻿
