Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині ворожі атаки призвели до пожеж будинків та баз відпочинку (доповнено)

Постраждала жінка. 

Ліквідація наслідків атаки на Харківщині
У ніч на 4 грудня російські війська атакували Харківську область безпілотниками. Через це горіли будинки та бази відпочинку. Постраждала 62-річна жінка. У Харкові від вибуху є загиблі та поранені. 

Про це розповіли у ДСНС, а також у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У селі Сірий Яр Куп’янського району влучання у приватний сектор призвело до масштабної пожежі площею 200 кв. м. Там загорілися два житлові будинки. Постраждала 62-річна жінка, яку з травмами голови та тіла госпіталізували до лікарні.

Синєгубов розповів, що внаслідок вибуху небезпечного предмету в Харкові загинули двоє людей. Їхні дані встановлюються. Постраждали троє: 67-річний і 74-річний чоловіки та 68-річна жінка. 

Ліквідація наслідків російської атаки на Харківщині
Ліквідація наслідків російської атаки на Харківщині

Ворог атакував ракетою Слобідський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета «Іскандер-М»;
  • 2 КАБ;
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • ▪️1 fpv-дрон;
  • 6 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), автомобіль (с. Петрівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Сірий Яр);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 бази відпочинку (с. Приморське, с. Мартове).

У Печенізькій громаді Чугуївського району пожежі виникли на території двох баз відпочинку, де горіли складська та адміністративна будівлі. Там постраждалих немає.

Наслідки ворожої атаки на Харківщині
Наслідки ворожої атаки на Харківщині

До ліквідації наслідків атак були залучені пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцери-рятувальники громад.

  • В ніч на 4 грудня росіяни вчергове атакували Одесу безпілотниками. Постраждали шестеро людей, ушкоджена інфраструктура. 
  • Також окупанти поранили людей на Дніпропетровщині. 
