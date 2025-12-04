У ніч на 4 грудня російські війська атакували Харківську область безпілотниками. Через це горіли будинки та бази відпочинку. Постраждала 62-річна жінка. У Харкові від вибуху є загиблі та поранені.

Про це розповіли у ДСНС, а також у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У селі Сірий Яр Куп’янського району влучання у приватний сектор призвело до масштабної пожежі площею 200 кв. м. Там загорілися два житлові будинки. Постраждала 62-річна жінка, яку з травмами голови та тіла госпіталізували до лікарні.

Синєгубов розповів, що внаслідок вибуху небезпечного предмету в Харкові загинули двоє людей. Їхні дані встановлюються. Постраждали троє: 67-річний і 74-річний чоловіки та 68-річна жінка.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків російської атаки на Харківщині

Ворог атакував ракетою Слобідський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета «Іскандер-М»;

2 КАБ;

6 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 fpv-дрон;

6 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), автомобіль (с. Петрівка);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Сірий Яр);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 бази відпочинку (с. Приморське, с. Мартове).

У Печенізькій громаді Чугуївського району пожежі виникли на території двох баз відпочинку, де горіли складська та адміністративна будівлі. Там постраждалих немає.

Фото: ДСНС Наслідки ворожої атаки на Харківщині

До ліквідації наслідків атак були залучені пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцери-рятувальники громад.