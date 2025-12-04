Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

У Одесі унаслідок нічної атаки російських дронів постраждали люди (оновлено)

Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. 

У Одесі унаслідок нічної атаки російських дронів постраждали люди (оновлено)
Ліквідація наслідків атаки на Одесу
Фото: ДСНС

В ніч на 4 грудня росіяни вчергове атакували Одесу безпілотниками. Постраждали 7 людей. Є ушкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Спочатку повідомляли про шістьох постраждалих. 

"Підрозділами ППО більшу частину повітряних цілей вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. 

Оновленння. Згодом Кіпер уточнив, що внаслідок нічної атаки ударних безпілотників на Одесу постраждало 7 осіб. Станом на ранок 4 грудня одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надали без госпіталізації.

Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджені двері та скління 7 багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі. 

наслідки російської атаки у Одесі
Фото: ДСНС
наслідки російської атаки у Одесі

Двох потерпілих врятували із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надали психологічну допомогу. 

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Для мешканців постраждалих будинків розгорнули пункти незламності.

У Одесі через обстріли постраждали люди
Фото: ДСНС
У Одесі через обстріли постраждали люди
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies