У Одесі унаслідок нічної атаки російських дронів постраждали люди (оновлено)

В ніч на 4 грудня росіяни вчергове атакували Одесу безпілотниками. Постраждали 7 людей. Є ушкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Спочатку повідомляли про шістьох постраждалих.
"Підрозділами ППО більшу частину повітряних цілей вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.
Оновленння. Згодом Кіпер уточнив, що внаслідок нічної атаки ударних безпілотників на Одесу постраждало 7 осіб. Станом на ранок 4 грудня одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надали без госпіталізації.
Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджені двері та скління 7 багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.
Двох потерпілих врятували із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надали психологічну допомогу.
Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Для мешканців постраждалих будинків розгорнули пункти незламності.
- Перед цим армія Росії знову атакувала енергетику Одеської області. Важкі поранення отримав працівник підприємства.