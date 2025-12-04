У Одесі унаслідок нічної атаки російських дронів постраждали люди (оновлено)

Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.

В ніч на 4 грудня росіяни вчергове атакували Одесу безпілотниками. Постраждали 7 людей. Є ушкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Спочатку повідомляли про шістьох постраждалих.

"Підрозділами ППО більшу частину повітряних цілей вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.

Оновленння. Згодом Кіпер уточнив, що внаслідок нічної атаки ударних безпілотників на Одесу постраждало 7 осіб. Станом на ранок 4 грудня одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надали без госпіталізації.

Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджені двері та скління 7 багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.

Фото: ДСНС наслідки російської атаки у Одесі

Двох потерпілих врятували із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надали психологічну допомогу.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Для мешканців постраждалих будинків розгорнули пункти незламності.

Фото: ДСНС У Одесі через обстріли постраждали люди